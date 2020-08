Trecho de Amaralina com monumento às baianas e Colônica de Pescadores é entregue

Debaixo de toró e aglomeração, o prefeito ACM Neto entregou, na manhã desta sexta-feira (7), o primeiro trecho da requalificação da orla de Amaralina, que tem cerca de um quilômetro de extensão, desde o quartel de Amaralina até o Largo das Baianas. O investimento para esse trecho foi de R$17,6 milhões. O total da revitalização da orla da Pituba é de R$ 38,8 milhões, tudo com financiamento do Corporação Andina de Fomento (CAF). Ou seja, não há verba municipal envolvida. A segunda e última etapa, que vai do Largo das Baianas até a Vila Jardim dos Namorados, será concluída até outubro.

Antes de começar a coletiva, o prefeito reclamou e pediu que a aglomeração se dispersasse, ou não entregaria a obra. “Não estamos fazendo inauguração. Agradeço quem veio ver a entrega mas peço que evitem qualquer tipo de aglomeração e é por isso que a prefeitura não está fazendo a inauguração, estamos só entregando as obras e nós estamos comprometidos em assegurar que as medidas de proteção à vida para todos. Peço por favor que não se aglomerem. A população tem o direito de sair de casa e a vontade de ver de perto, principalmente os moradores do Nordeste de Amaralina, mas a saúde pública em primeiro lugar”, reclamou o prefeito, que só começou a coletiva de imprensa após a dispersão e organização das pessoas.

“Nossas baianas são o símbolo mais marcante da nossa história e das nossas tradições. Não posso esconder a minha emoção a requalificado da obra de Amaralina e quero agradecer a toda minha equipe que trabalhou nessa obra nesses últimos meses”, agradeceu Neto, ao mencionar as baianas de acarajé que estavam no evento, principalmente a presidente da Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais (Abam), Rita Santos.

A coordenação do projeto foi mais uma vez da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e integra o Programa de Requalificação Urbanística (Proquali). O principal objetivo é promover mais paisagismo e valorizar a região. Dentre as mudanças, foram instalados acessos à praia - que ainda não podem ser usadas - em todas as paradas de ônibus, além de rampas, escadas e pérgula. Também houve implantação de guarda-corpo e muretas, além de semáforos inteligentes e iluminação em LED.

Por pedido dos moradores do bairro do Nordeste de Amaralina, a Praça João Amaral ganhou uma quadra poliesportiva, parque infantil, quiosques de coco e acarajé, equipamentos de ginástica e paraciclo. Além disso, a Prefeitura construiu a primeira Colônia de Pescadores de Amaralina, que possui 87 metros quadrados. A estrutura dará suporte a 20 pescadores que atuam na região.

“Como é que uma cidade litorânea, que está vocacionada ao turismo de sol e praia poderia ter uma orla tão mal cuidada como a nossa? Essa era a realidade de 2013. Mas nós qualificamos 24 trechos de orla na capital. Começamos pelo porto da Barra, subimos em ondina, chegamos no rio vermelho. Depois fizemos todo aquele trecho que começa na arena aquática, seguindo para o jardim de Alá e caminhando pela boca do rio. Além de Itapuã, piata. Os moradores de Salvador sabem que não ficamos só nas áreas dos bairros mais nobres e centrais de Salvador. Fomos para o subúrbio, requalificar São Tomé de paripe e tubarão. Fomos também para a cidade baixa”, lembrou o prefeito.

A outra praça contemplada é a Praça do Budião, que recebeu um tratamento com plataforma única. Isto é, não há mais desnível entre passeio e meio-fio, o que dificulta o assoreamento, e o revestimento do piso do espaço conta com blocos de concreto intertravado, que valoriza o espaço para pedestres e circulação de pessoas.

Com a intenção de devolver ao Largo das Baianas a importância turística e histórica, a Prefeitura instalou uma escultura em homenagem a essas quituteiras, símbolos do estado. A estátua foi idealizada pelo artista baiano Bel Borba mede quatro metros de altura e pesa de 16 toneladas. O largo tem ainda piso em pedra portuguesa nas cores vermelha, branca e preta e quiosque em madeira com acomodação para dez baianas de acarajé, além de espaço para roda de capoeira. No local, também foram implantados parque infantil, equipamentos para academia de ginástica e quiosque para a comercialização de coco.