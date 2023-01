Trecho do cortejo da Lavagem é interditado por suspeita de bomba, já descartada

Um trecho do cortejo da Lavagem do Bonfim foi interditado nesta quinta-feira (12), por conta de uma suspeita de bomba. A Polícia Militar foi acionada e constatou que se tratava de uma mochila com roupas.

A interdição foi próxima à sede do Corpo de Bombeiros no Largo da Calçada. Uma pessoa viu um homem deixar uma mochila no local e sair, por volta das 10h30.

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar foi acionada com a informação, diz a PM. A área foi isolada por precaução, diz a corporação, mas quando os policiais chegaram ao local identificaram que a sacola na verdade estava com roupas.