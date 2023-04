Trecho do Dique do Tororó fica alagado após rompimento de tubulação

Uma tubulação estourou e alagou um trecho do Dique do Tororó, próximo da Ladeira do Pepino, em Salvador, na noite desta quinta-feira (6). A via segue alagada, afetando o trânsito na região.

Segundo informações da TV Bahia, moradores relataram que o vazamento teria começado pela manhã. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi até o local e fez o reparo. No entanto, a tubulação teria estourado novamente no início da noite.

Em nota, a Embasa informou que uma equipe está indo ao local para consertar o vazamento.