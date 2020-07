Treinando na Cidade Tricolor, River tem três atletas com covid-19

Um dos participantes da Copa do Nordeste 2020, o River-PI divulgou que três jogadores do elenco testaram positivo para o coronavírus. De acordo com o clube, os jogadores estão assintomáticos, mas foram isolados do restante do grupo.

A delegação do River-PI está em Salvador treinando para a retomada do Nordestão e tem realizado as atividades na Cidade Tricolor, centro de treinamentos do Bahia.

"Os atletas que testaram positivo para o Covid-19 estão todos assintomáticos e de pronto liberados de suas atividades para que possam tomar as providências indicadas, que são isolamento e quarentena, com acompanhamento diário através do Departamento Médico do clube através de telemedicina. Eles não terão seus nomes revelados", disse o River-PI em nota.

Com duelo contra o Santa Cruz marcado para a próxima quarta-feira (22), o elenco do River-PI e comissão técnica vão passar por nova bateria de exames. A partida contra os pernambucanos será no estádio Eliel Martins, às 20h, em Riachão do Jacuípe.