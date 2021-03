Treinando separado do elenco, Clayson negocia saída do Bahia

Fora dos planos do Bahia para a temporada 2021, o atacante Clayson está negociando a saída do Esquadrão. O jogador vem mantendo a rotina de treinos no CT Evaristo de Macedo, mas não tem participado das atividades com o elenco.

De acordo com apuração do CORREIO, o jogador foi colocado para treinar separado do grupo enquanto define o seu futuro. O atacante tem pressa para resolver a situação e uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.

“Clayson tem sido muito procurado por clubes do Brasil e do exterior. É um atleta vitorioso em todos clubes que passou, inclusive antes de chegar ao Bahia foi campeão no Corinthians, sendo um Brasileiro, liderando assistências na competição, e bicampeão paulista, sendo protagonista e decisivo nos mata-matas. Tenho algumas propostas em mãos e estou internamente com o clube definindo algumas situações. Diante disso, ele não retornou com o grupo ontem, que marcou o início do grupo principal na temporada 2021. Minha relação com o Presidente Guilherme Bellintani, do Bahia, é a melhor possível. Esperamos em breve decidir sobre o curso das propostas e o destino do jogador, sendo algo bom para o seu futuro e para o Bahia”, explicou Edvaldo Ferraz, representante de Clayson.

Clayson chegou ao Bahia no início da temporada 2020 como uma das principais contratações do clube. Para tirar o jogador do Corinthians, o Esquadrão investiu cerca de R$ 4 milhões por 40% dos direitos econômicos e assinou contrato até dezembro de 2022.

Em campo, as coisas não saíram como esperado. Clayson não conseguiu repetir no Bahia o bom momento que viveu no Corinthians. O atacante fez 42 partidas com a camisa tricolor e marcou três gols.



Na reta final do Brasileirão, o camisa 29 foi diagnosticado com covid-19 e acabou ficando fora das partidas por conta do isolamento previsto no protocolo. Quando voltou a ficar à disposição, deixou de ser relacionado pelo técnico Dado Cavalcanti.



A saída de Clayson faz parte da reformulação do elenco que o Bahia está promovendo para a atual temporada. O Esquadrão anunciou que não vai renovará com os ateltas que tiveram vínculso encerrados no fim do Brasileirão. Assim, não fazem mais parte do elenco: o goleiro Anderson, o lateral esquerdo Zeca, os volantes Elton e Ronaldo, e o atacante Fessin.

Outro que não defende mais o Bahia é o volante Gregore. Depois de três anos no Esquadrão, ele foi negociado com o Inter Miami, dos Estados Unidos, e vai jogar na MLS.