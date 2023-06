Treino da Seleção em Barcelona tem golaço de bicicleta; vídeo

A seleção brasileira fez, nesta segunda-feira (12), o primeiro treino de preparação para os amistosos contra Guiné e Senegal. A atividade, comandada pelo técnico interino Ramon Menezes, teve desfalques, já que apenas 14 jogadores se apresentaram - o grupo só estará completo na quarta-feira (14). Por outro lado, o trabalho teve direito a um golaço do atacante Malcom, do Zenit, da Rússia.

A primeira parte do treinamento foi focada na troca de passes, domínio e posse de bola. Os atletas à disposição eram: o goleiro Alisson, os zagueiros Éder Militão e Ibañez, os laterais Alex Telles, Danilo e Vanderson, o meio-campistas Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá, e os atacantes Vini Jr, Malcom, Richarlison e Rodrygo.

Em seguida, Ramon Menezes ensaiou situações específicas de defesa e ataque. De um lado, Bruno Guimarães, Malcom, Rodrygo, Paquetá, Richarlison e Vini Jr contra o jovem goleiro Llorenç Serred, do juvenil do Espanyol. O espanhol, de apenas 17 anos, foi chamado para compor a atividade graças às ausências de Ederson e Weverton - apenas Alisson estava à disposição para o treino.

Foi durante esse treino de ataque que saiu o golaço de Malcom, que dominou no peito e acertou a bicicleta.

Já a parte defensiva teve Alisson, Danilo, Militão, Ibanez, Alex Telles, Vanderson, Joeliton e Casemiro. No fim, Ramon dividiu os atletas em dois grupos, para uma atividade de 7 contra 6. O goleiro Alisson serviu em ambos.

Enquanto o Brasil treinava, mais quatro jogadores se apresentaram: o trio do Palmeiras, formado por Weverton, Raphael Veiga e Rony, e o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain.

Na terça-feira (13), a Seleção receberá mais uma leva de convocados: André, do Fluminense, e a dupla Pedro e Ayrton Lucas, do Flamengo. O grupo, porém, só estará completo na quarta-feira (14), quando chegará o goleiro Ederson. Vale lembrar que, no último sábado (10), o arqueiro faturou a Liga dos Campeões com o Manchester City.

Já o zagueiro Nino, do Fluminense, foi cortado nesta segunda-feira (12), por uma lesão na coxa direita. O substituto ainda não foi anunciado.

O primeiro amistoso do Brasil será contra Guiné, no sábado (17), às 16h30, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona. Já o segundo jogo acontecerá em Lisboa, em Portugal. A Seleção enfrentará Senegal na terça-feira da semana que vem, dia 20, às 16h, no José Alvalade, casa do Sporting.