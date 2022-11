Treino do Brasil tem quatro jogadores ofensivos em dois times

Tite comandou, nesta quinta-feira (17), o quarto treino da seleção brasileira em Turim, Itália, onde está sendo feita a preparação para a Copa do Mundo do Catar.

Diferentemente dos outros três dias de atividades em solo italiano, desta vez o treinador liberou o registro de imagens do treinamento apenas durante os 15 minutos iniciais e usou o restante do tempo para realizar a preparação tática para a estreia no Mundial, em duelo com a Sérvia. O dia também foi de trabalho de bolas paradas.

O técnico dividiu dois times com a mesma disposição de quatro jogadores ofensivos. Neymar foi utilizado mais centralizado no meio de campo, com Gabriel Jesus na referência do ataque. Em certo momento, o atacante do Arsenal foi substituído por Pedro, assim como Fred deu lugar a Bruno Guimarães. Vinícius Júnior e Raphinha fizeram as pontas.

A escalação foi desenhada com Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus (Pedro).

No outro time, Rodrygo fez a mesma função que Neymar, com Martinelli e Antony abertos e Richarlison mais próximo da área. O versátil Lucas Paquetá, que costuma ser utilizado em posições mais adiantadas, treinou como volante, à frente de Casemiro, e revezou na função com Éverton Ribeiro. O time foi composto por Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá (Éverton Ribeiro) e Rodrygo; Antony, Martinelli e Richarlison.

A seleção brasileira fará um último treino em Turim na sexta-feira (18). Um dia depois, no sábado (19), embarca para Doha, onde fará a primeira atividade durante o domingo (20). Tite terá quatro dias de treinamento na capital catariana antes da estreia, em duelo com a Sérvia, marcado para o dia 24, às 16h (de Brasília).