Treino tático e bola parada marcam penúltimo treino do Vitória

A bola parada, bem como o trabalho tático ofensivo e defensivo foram priorizados pelo técnico Bruno Pivett no treinamento desta quarta-feira (9), o penúltimo antes do jogo contra o Cruzeiro, sexta-feira (11), às 21h30, no Mineirão, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Bruno Pivetti segue sem poder contar com cinco jogadores. O atacante Alisson Farias e o lateral direito Van foram liberados pelo departamento médico para correrem ao redor do campo. O zagueiro Maurício Ramos iniciou a transição física. Já os laterais Rafael Carioca e Léo fizeram tratamento de fisioterapia.

Antes de encarar o Cruzeiro, o Vitória treina pela última vez na Toca do Leão na manhã de quinta-feira (10) e viaja em seguiga para Belo Horizonte. Com 13 pontos, o rubro-negro é o 8º colocado na tabela de classificação. Já a equipe mineira amarga a zona de rebaixamento. Soma cinco pontos e está na 17ª posição.