Tréllez pede Vitória alerta em gramado sintético na estreia do Baiano

Depois de assegurar a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o Vitória virou a chave e está focado na estreia do Campeonato Baiano. O primeiro jogo do rubro-negro no estadual será contra o Bahia de Feira, quinta-feira (12), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O duelo na praça esportiva traz uma preocupação extra ao Leão, já que o gramado é sintético, diferente do que os jogadores estão acostumados a atuar.

Para o centroavante Santiago Tréllez, o adversário leva certa vantagem por estar habituado a jogar nesse tipo de gramado, mas o piso não pode impedir o Vitória de desempenhar bem o seu futebol.

"Acho que tudo é adaptação. Lógico que para eles, que treinam e jogam é muito mais fácil, mas eu acho que é tudo mental. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, pois não estamos adaptados a esse campo para jogar. Acho que no futebol não tem que ter desculpa. Em campo bom ou campo ruim, temos que fazer nosso trabalho", afirmou o atacante.

Tréllez também lembrou que no ano passado o Vitória teve sucesso durante a Série C do Brasileiro atuando em gramado sintético, quando bateu o São José-RS, por 2x1, no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre. Na ocasião, o time já era treinado por João Burse. Rafinha abriu o placar e o próprio centroavante colombiano deu números finais ao jogo. Jadson descontou.

"No jogo contra o São José, a gente entrou bem concentrado e isso fez a diferença, porque a gente sabia que os caras conheciam bem o campo, como vai acontecer agora, mas tem que estar concentrado", avisou Tréllez.