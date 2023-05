Tremor de terra é registrado durante a madrugada no interior da Bahia

Um tremor de terra foi registrado, na madrugada desta quarta-feira (03), na região do município de Jaguarari, no centro-norte da Bahia. As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O tremor aconteceu às 00h10, hora local, com magnitude preliminar calculada em 1.8 mR. Até o momento desta publicação, não há informações se moradores da localidade sentiram o tremor.

A última atividade sísmica divulgada pelo Labsis/UFRN no estado da Bahia ocorreu no município de Jacobina, na segunda-feira (1). O tremor foi registrado às 18h00 UTC, e teve magnitude preliminar calculada em 1.5 mR.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.