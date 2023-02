Tremor de terra é registrado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

As estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN registraram um tremor, na tarde de domingo (26), na região do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a análise técnica, a magnitude preliminar deste evento foi calculada em 2.1 mR.

Apesar da magnitude na escala 2, até o momento desta publicação, não há informações se moradores do município sentiram ou ouviram o evento.

Na última semana, o estado contabilizou sete tremores de terra. A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi no município de Curaçá, na sexta-feira (24). O tremor teve magnitude preliminar calculada em 1.6 mR. Também na sexta, houve tremores nos municípios de Araci (1.7 mR) e Jacobina (2.5 mR), que já havia registrado outro tremo na quarta-feira (22), de magnitude 1.4 mR.

Já no início da última semana, na terça-feira, 21 de fevereiro, 3 tremores de terra foram registrados pelas estações sismográficas na região do município de Maraú, no baixo-sul do estado. Nenhum dos tremores causou danos registrados.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.