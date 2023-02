Tremor de terra é registrado em Jacobina; moradores relatam medo

Um tremor de terra foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN, nesta terça-feira (7), na região do município de Jacobina, no centro-norte da Bahia.

De acordo com o laboratório, o evento ocorreu às 9h54 e teve magnitude preliminar calculada em 1.8 mR. O último evento divulgado pelo LabSis/UFRN no município foi neste último domingo (5), que provocou medo na população.

Em relatos através de grupos no whatsApp, um morador falou sobre a sensação no momento do tremor, “pensei que a casa ia cair, estremeceu tudo aqui”. Este evento teve magnitude preliminar calculada em 2.7 mR.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e na região Nordeste do país.