Tremores de terra são registrados em cidades baianas nesta quinta (20)

Dois tremores de terra foram registrados pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN em cidades baianas, nesta quinta-feira (20).

O primeiro caso foi durante a madruga, no município de Juazeiro, no norte do estado. A magnitude preliminar deste evento foi calculada em 1.6 mR.

Já às 09h58, no município de Boa Nova, no sudoeste do estado, um tremor de magnitude preliminar em 2.2 mR foi registrado pelo laboratório. Apesar da liberação de energia da atividade sísmica estar na escala 2, até o momento desta publicação, não há informações se moradores da região sentiram o tremor.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.