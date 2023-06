Três crianças e três adultos são resgatados após carro cair em córrego no Subúrbio

Seis pessoas foram resgatadas na manhã desta terça-feira (6), depois do veículo em que estavam cair em um córrego na Rua Francisco Velasco, no bairro de Coutos, em Salvador. Entre os resgatados estavam três crianças.

Trabalhadores da Embasa, agentes da Limpurb e moradores da região ajudaram a tirar do córrego as três crianças, duas mulheres e o motorista do veículo.

“As mulheres, mães das crianças, estavam em estado de choque. Uma é a mãe do bebê e do menino e a outra é a mãe da menina", diz Jairo Rodrigues, fiscal de serviços da Embasa. "Ouvimos o barulho do acidente e rapidamente nos dirigimos para prestar socorro. Como estávamos realizando um serviço de manutenção em uma estação de bombeamento próxima, já estávamos equipados com escada, botas, capacete e outros equipamentos de proteção individual. O carro já estava afundando. Graças a Deus, conseguimos resgatar todos”, acrescenta.

(Foto: Reprodução)

Também funcionário da Embasa, o operador Paulo Sérgio disse que ajudar dessa maneira "não tem preço". "A gente fica muito comovido com essa situação, sobretudo quando envolve a vida de crianças”.

As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Valéria.