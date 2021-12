Três dias de festa: Baile da Santinha inicia vendas para edição 2022

O Baile da Santinha está de volta e anuncia três dias de festa no Paque de Exposições. A venda de ingressos para edição Verão 2022 já está disponível. Os shows acontecem nos dias 7,14 e 21 de janeiro. No primeiro dia os artistas serão o anfitrião Léo Santana, a cantora Luisa Sonza e a dupla Barões a Pisadinha. Além da música, o evento aproveita o espaço para oferecer ao público um parque de diversões com brinquedos gratuitos para quem estiver no local.

O evento contará com três espaços: Arena Gigante, Camarote Astral e o Lounge Backstage. Os ingressos individuais e de passaportes para as três edições podem ser adquiridos sem taxa na loja do Bora Tickets no 2o piso do Shopping da Bahia, na loja do Pida no Salvador Shopping 1o piso, ou através do site www.boraticktes.com.br.



Serviço - Baile da Santinha | 7, 14 e 21 de janeiro, às 21h, no Parque de Exposições Salvador (Av. Paralela) | Atrações do dia 7/1: Léo Santana, Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Luiza Sonza |

Ingresso individual - Arena Gigante R$ 70, Camarote Astral R$ 150, Lounge Stage R$ 250; Valor Passaporte 3 dias - Arena Gigante R$ 180, Camarote Astral R$ 400, Lounge Backstage R$ 700 |

Vendas: Loja Bora Tickets no 2o piso do Shopping da Bahia e na loja do Pida no Salvador Shopping 1o piso e www.boraticktes.com.br | Informações: @ssaproducoes

SÓ SERÃO VENDIDOS APENAS 2 INGRESSOS POR CPF E SÓ ENTRA VACINADO