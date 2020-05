Três diretores do Bahia concorrem ao prêmio Conafut de melhor gestão

O Bahia emplacou três gestores na disputa pelo prêmio Conafut (Conferência Nacional de Futebol), o principal voltado para executivos de futebol no país. A premiação é referente ao ano de 2019.

Os tricolores que concorrem são o ex-diretor geral Pedro Henriques - que deixou o clube em março deste ano - na categoria melhor CEO; o gerente de negócios Lênin Franco, na categoria melhor executivo de marketing; e o gerente executivo Danilo Bittencourt, na categoria melhor executivo financeiro.

Pedro Henriques disputa com Carlos Amoedo, do Grêmio, e Thiago Scuro, da Red Bull Bragantino. Lênin Franco está no páreo junto com Marcelo Frazão, do Santos, e Márcio Persivo, do Fortaleza. Danilo Bittencourt concorre com Fabiano Wurdig, do Grêmio, e Marcio Garotti, do Flamengo.

A eleição é composta por júri técnico, júri business (os integrantes do evento) e júri popular, que pode votar através do site do evento.

“Foi com muito orgulho que, pelo segundo ano consecutivo, recebi da Conafut a indicação ao prêmio de melhor CEO de clubes de futebol do Brasil. Naturalmente, nenhum gestor faz nada sozinho, de modo que compartilho essa honra com todos os funcionários do clube. (...) Além de qualquer questão individual, é uma satisfação ver o reconhecimento ao trabalho de executivos no futebol, algo imperativo diante da evidente necessidade de profissionalização da gestão no esporte”, comentou Pedro Henriques através do Instagram.

Ao todo, o prêmio destaca sete categorias. As outras são executivo de futebol, análise de desempenho, comissão técnica e projeto de futebol feminino. O Conafut 2020 em princípio está marcado para os dias 23 e 24 de julho, em São Paulo.