Três espetáculos teatrais para conferir hoje

Vermelho Melodrama

Hoje (28) é o último dia para conferir o espetáculo Vermelho Melodrama, no Teatro do Goethe-Institut, no Corredor da Vitória, às 20h. A montagem faz um mergulho no gênero do melodrama e traz questionamentos sobre as ficções atuais. Baseado em texto de Gildon Oliveira, a peça tem direção e adaptação de Jorge Alencar. No elenco, estão Eduardo Gomes, Fábio Osório Monteiro, Lia Lordelo, Neto Machado e Véu Pessoa. A história central, inspirada no famoso “crime do ketchup”, ocorrido no interior da Bahia em 2011, gira em torno dos órfãos Lúcio Mauro, Carlos Manuel e Lurdes Maria, que foram criados como irmãos. A direção musical é do músico Luciano Salvador Bahia. Ingresso: R$ 20|R$10.

Por Que Hécuba

Vencedor do Prêmio Braskem de melhor espetáculo baiano em 2018, Por Que Hécuba está em cartaz no Teatro Vila Velha, no Campo Grande. Com direção de Marcio Meirelles e protagonizada por Chica Carelli, a montagem é ambientada entre a cidade lendária de Tróia e a capital da Bahia, durante o Carnaval. Entre a festividade e a tragédia, Hécuba, a rainha devastada pela Guerra de Tróia, encarna as dores do mundo de hoje, em que uma série de outras guerras cotidianas são desencadeadas. O espetáculo é baseado na releitura do texto grego feita pelo autor romeno Matei Visniec. O elenco conta com atores a Universidade Livre do Vila. Sexta e sábado (20h) e domingo (19h) até dia 11/08. Ingresso: R$ 30| R$15.

Mulheres Malês



Parceria entre a Fundação Cultural do Estado e o Teatro Gamboa Nova, o projeto Se Mostra Interior trará seis espetáculos de cidades do interior do estado para Salvador - um a cada mês a partir de julho. O primeiro é Mulheres Malês, do Grupo Loca, com direção de Heme Costa, que conta a história das mulheres presentes na Revolta dos Malês. “Tenho uma imensa felicidade pela visibilidade que este trabalho tem tido, sobretudo por ampliar a pesquisa e a arte num contexto baiano. É também uma oportunidade para novos diálogos”, afirma o diretor do espetáculo, que estreou em 2018, em Lauro de Freitas, e foi indicada ao Prêmio Braskem de melhor espetáculo do interior .Teatro Gamboa Nova (Aflitos). Domingo (28), às 19h. Ingressos: R$ 20| R$ 10.