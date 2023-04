Três estudantes que ameaçaram atacar escolas na Bahia são levados à delegacia

Três adolescentes que publicaram ameaças de ataques a escolas foram levados até delegacias da Polícia Civil nesta terça-feira (11). Os casos aconteceram nas cidades de Iaçu, Maiquinique e Paratinga.

No caso de Iaçu, na Chapada Diamantina, um adolescente que gravou mensagens ameaçando estudantes do distrito de João Amaro. Ele foi conduzido à unidade policial, nesta terça-feira (11).

O garoto, de 16 anos, também teve o notebook apreendido. O titular da delegacia da cidade, o delegado Thiago Costa, explicou que será solicitada uma autorização judicial para ter acesso ao conteúdo do aparelho. “As investigações continuam”, acrescentou.

Já em Maiquinique, um adolescente de 15 anos foi encaminhado à unidade policial, após publicar mensagens em uma rede social. A conta foi interceptada inicialmente pelo Ministério da Justiça, e encaminhada para a Coordenação de Inteligência Cibernética (Cyberlab). Depois da apuração da DT/Maiquinique foi solicitada a busca no imóvel e apreendido um celular e uma máscara.

No município de Paratinga, um garoto de 16 anos criou um perfil e publicou mensagens ameaçando um ataque a mais uma instituição de ensino. Ele foi identificado a partir das investigações e encaminhado à DT para prestar esclarecimentos.

Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) tem contado com o apoio da Cyberlab e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) para prevenir e reprimir ataques às instituições de ensino, integrando a Operação Escola Segura, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).