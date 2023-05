Três homens morrem e um é preso após confronto com militares na Avenida Barros Reis

Três homens morreram e um foi preso nesta terça-feira (23) após confronto com a Polícia Militar na Avenida Barros Reis, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 13h.

Em nota, a PM afirmou que agentes da Operação Apolo realizavam rondas no bairro do Imbuí, quando foram informados por moradores de que quatro indivíduos em um carro vermelho estariam cometendo roubos na região.

“De imediato, os militares intensificaram o patrulhamento e visualizaram o veículo na Avenida Jorge Amado sentido Centro. Foi realizado o acompanhamento até a Avenida Barros Reis, onde os suspeitos perderam o controle do automóvel e desembarcaram efetuando disparos de arma de fogo. Houve o revide”, diz a nota.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais encontraram dois indivíduos feridos após os disparos e eles foram socorridos imediatamente para o Hospital Ernesto Simões, onde não resistiram aos ferimentos. “O terceiro suspeito fugiu pelo córrego, sendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros Militar para remoção do corpo. Já o último indivíduo possuía tornozeleira eletrônica e, durante a ação, se rendeu e foi apresentado na sede do DHPP”, declara.

Com os homens, foram encontrados dois celulares roubados e três armas de fogo (uma pistola 380, um revólver 38 e um revólver 32), e o veículo utilizado na ação possuía restrição de roubo e placa clonada.