Três homens são baleados em Plataforma; tiros foram desferidos de dentro de carro

Vitor da Silva Lima, 24 anos, Evandro Lima Pereira, 43, e outro homem de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foram baleados na tarde de domingo, na 3ª Travessa da Aurora, no bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) por volta das 16h40 para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Plataforma.

No local, os policiais foram informados por populares que três homens de 24, 26 e 43 anos foram alvejados por disparos de arma de fogo, desferidos por homens a bordo de um veículo modelo Fox verde. Os alvejados foram socorridos por populares em um veículo e deixados no pátio do Hospital do Subúrbio e evadiram de imediato.