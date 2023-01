Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-101

Três pessoas morreram em um acidente entre dois veículos na BR-101, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na terça-feira (3).

As vítimas eram mãe e filha de oito anos, e o cunhado da mulher. Duas pessoas morreram no local, e uma foi socorrida para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Um homem continua internado com uma fratura no Hospital, na ala clínica cirúrgica. Ele é esposo da mulher que veio a óbito após passar por diversas cirurgias no Hospital, de acordo com informações do diretor do local.

Ainda segundo a PRF, o carro comporta cinco pessoas, mas no momento do acidente, haviam seis dentro do veículo.

Além das mortes, cinco pessoas ficaram feridas. Dois estão em estado grave e um foi liberado com ferimentos leves.