Três pessoas morrem e mais de 20 ficam feridas em acidente com carretas e viatura 

Três pessoas morreram e pelo menos outras 20 ficaram feridas na noite de quarta-feira (08) na BR-315 no trecho da cidade de Riachão das Neves no Oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente começou quando uma carreta carregada com soja tombou e a população foi para o local saquear a carga. Nesse momento, outra carreta perdeu o controle do veículo e bateu na carreta que havia tombado primeiramente além de colidir em outros três veículos - inclusive, uma viatura da PRF que estava no local por conta do acidente.

A colisão aconteceu por volta das 19h. Até o momento foram identificados entre os mortos Carlos Laurencio Batista da

Silva, 54, e Pedro Antônio da Silva Filho, 63 anos. Não há informações se eles eram moradores ou condutores dos veículos.

Os feridos foram levados para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

