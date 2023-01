Três pessoas foram atropeladas na região da Rótula do Abacaxi, na manhã desta quinta-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 6h30, na Rua Raul Leite, na saída do bairro da Vila Laura.

O motorista deixava o bairro quando perdeu o controle da direção e acabou batendo na mureta de um mercado atacadista e atropelou os pedestres. As vítimas foram atendidas por ambulâncias do Samu no local do acidente.

Segundo informações da TV Bahia, o motorista não tinha carteira de habilitação.