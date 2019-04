Três pessoas são internadas no Rio vítimas de vazamento de gasolina

O vazamento de gasolina de um duto da Petrobras no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, provocou um forte cheiro de combustível no bairro Parque Capivari.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas passaram mal e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), naquele município.



Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos e dois homens: Olavo dos Santos, de 51 anos, e Antonio da Silva, de 53 anos.



Segundo a Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo duto, o vazamento foi provocado por uma tentativa de furto (em que os criminosos perfuram o cano que transporta a gasolina para desviar o combustível).



Moradores foram retirados de suas casas por causa do forte cheiro. Equipes de emergência foram ao local, que permanece isolado devido a riscos de explosão. Ainda de acordo com a Transpetro, as operações do duto foram interrompidas.