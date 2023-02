Três pessoas são presas durante passagem do Pipoco

Três pessoas foram presas durante a passagem do Pipoco, com Leo Santana, na noite dessa terça-feira (14). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os presos foram detidos em flagrante por prática de roubo, lesão corporal e furto.

Foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência por lesão corporal culposa, desacato e vias de fato. Ainda segundo a SSP, apesar dessas ocorrências, o evento foi concluído sem nenhuma ocorrência de crime grave contra a vida e com redução de furtos em cerca de 38%.

As equipes das Forças de Segurança monitoraram todo o evento em patrulhas e Postos Elevados de Observação. No Centro de Operações e Inteligência, uma equipe permaneceu de prontidão no Centro Integrado de Comando e Controle, observando cada ponto da festa e acessos.

Brigas

Muitas brigas também foram registradas durante a passagem do trio do cantor Léo Santana, na festa pré-carnavalesca nesta terça-feira (14).

Os momentos mais intensos aconteceram na região do Morro do Cristo, onde o espaço do circuito encurta. Era por volta das 20h50 quando a primeira confusão começou. Uma roda se abriu na multidão, com muito empurra-empurra e policiais militares atingindo foliões na tentativa de encontrar baderneiros. Também houve ação da Guarda Municipal.