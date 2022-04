Três são mortos em operação contra grupo criminoso que atua na Bahia e em Sergipe

Três homens foram mortos pelas polícias Civil e Militar de Sergipe durante uma operação na manhã desta quarta-feira (20). Eles são apontados como suspeitos de fazer parte de um grupo responsável por tráfico de drogas e homicídios em Sergipe e no interior da Bahia - as ordens são dadas por um detento do Conjunto Penal de Paulo Afonso, aponta a investigação.

O grupo atuava nas cidades baianas de Antas, Nova Fátima, Heliópolis, Jeremoabo e Coronel João Sá, além do município sergipano de Poço Verde. Eles estavam buscando entrar em outras cidades do estado vizinho, como Simão Dias e Carira.

“A investigação começou no ano passado com uma abordagem de receptação e conseguimos informações importantes, onde descobrimos uma organização criminosa. O grupo estava crescendo e era chefiado por um homem que está preso no Presídio de Paulo Afonso, condenado a mais de 50 anos, mas que continuava dando ordens ao crime", disse ao G1 Sergipe o delegado Cláudio Feitosa, responsável pela Operação Família Colômbia.

Os três mortos resistiram à abordagem, entrando em confronto com as equipes, segundo a polícia. Eles foram identificados como o gerente que comandava o grupo fora do presídio, um braço armado que executava assaltos e um traficante que sucedeu outro investigado morto, no mês passado, nas ações em Simão Dias. Esse terceiro suspeito também respondia por feminicídio.

Na ação, uma mulher foi presa e um adolescente apreendido. Meio quilo de maconha, meio quilo de cocaína, três revólveres e uma arma caseira calibre 12 foram apreendidos.