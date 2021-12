Três são presos ao tentarem conseguir benefício do INSS com documentos médicos falsos

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Previdência e Trabalho, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (3), três pessoas na Agência da Previdência Social do Bonfim, em Salvador. O grupo tentava obter benefícios previdenciários por incapacidade e, para isso, apresentaram de documentos médicos falsos.

As investigações preliminares demonstram que o esquema criminoso era coordenado por ex-candidatos(as) a vereadores das cidades baianas de Filadélfia e Senhor do Bonfim. Os ex-candidatos seriam responsáveis por unirem e transportarem pessoas às unidades do INSS da Bahia.

De acordo com o órgão, os presos responderão, a princípio, pelo delito de estelionato previdenciário, com penas estipuladas de um a cinco anos.