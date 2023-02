Três são presos no Calabar em operação de combate ao tráfico de drogas

Três pessoas foram presas no bairro do Calabar, durante a Operação Garrote, deflagrada nesta quinta-feira (9) pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). A operação faz parte do calendário de ações da Polícia Civil no pré-Carnaval.

"Já localizamos três alvos sensíveis, dois homens e uma mulher. Eles possuem mandados de prisão e são envolvidos com uma organização criminosa que atua na região", explicou o delegado Alexandre Narita. O trio será encaminhado para a sede do Draco, para as formalizações. As incursões seguem em bairros de Salvador e em outro estado da federação.

Participam também da Operação Garrote policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), e da Coordenação de Operações Especiais (COE).