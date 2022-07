Três suspeitas de espancar jovem de 19 anos são presas em Santo Antônio de Jesus

Três mulheres tiveram os mandados de prisão cumpridos, nesta quinta-feira (14), pelo crime de tentativa de homicídio por participarem de um espancamento coletivo de uma jovem de 19 anos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

O crime ocorreu no dia 6 de Julho no Alto do Santo Antônio. De acordo com informações passadas por testemunhas, a vítima foi atacada pelas mulheres com pedaços de madeira e ferro, enquanto era acusada pelas agressoras de estar no bairro para delatar os integrantes de um grupo criminoso, o que teria motivado o crime.

Os mandados foram cumpridos por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) do município, da 1ª Delegacia Territorial (DT) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati-Leste).

A equipe policial, após visualizar pelas redes sociais o vídeo referente ao espancamento da vítima, se deslocou até o endereço e identificou as agressoras. As três suspeitas, de 20, 21 e 38 anos, foram apresentadas na Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus e estão à disposição da Justiça.