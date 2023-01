Três suspeitos são presos com mil metros de cabos eletrônicos em Salvador

Três homens suspeitos de furto foram presos com mil metros em cabos telefônicos, na manhã desta quinta-feira (5). O material foi apreendido por policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Lobato), durante ação no conjunto Senhor do Bonfim, no bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário, em Salvador.

Segundo o comandante da unidade, major Roberto César Pinho de Oliveira, explicou que a equipe fazia rondas quando abordou o trio durante o furto. Além dos cabos, a PM também apreendeu um veículo Corsa branco, usado para transportar o produto do furto, e três aparelhos celulares.

Os três homens e o material recuperado foram conduzidos à Central de Flagrantes.

A Secretaria da Segurança conta com um Grupo de Trabalho de combate a roubos e furtos de cabos, que realiza operações conjuntas de combate e prevenção a esta modalidade criminosa. Mais de cinco toneladas do material já foram recuperados.