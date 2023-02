Três tartarugas marinhas são encontradas mortas na praia do Jardim de Alah

Três tartarugas marinhas foram encontradas mortas na Praia do Jardim de Alah, no bairro do Costa Azul, na tarde de quarta-feira (22). Os animais estavam na areia e foram localizados por banhistas.

Os corpos de todas elas foram foram enterrados na areia da praia por agentes do Projeto Tamar. De acordo com a instituição, as tartarugas já estavam em estado de decomposição, o que dificultou a determinação da causa da morte.

No entanto, diante do que foi possível analisar, a principal suspeita é de que o óbito tenha sido provocado pela interação dos animais com a pesca acidental - que consiste na captura de animais que não são alvos da pesca.

Ainda segundo o Projeto Tamar, as tartarugas eram jovens, sendo duas da espécie verde e uma da espécie de pente.