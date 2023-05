Três traficantes são mortos em troca de tiros com a PM em Itapuã

Três suspeitos armados foram mortos na noite desta terça-feira (16), por equipes da Rondesp Atlântico e da Operação Apolo da Polícia Militar, no bairro de Itapuã, em Salvador. O trio do Nordeste de Amaralina pretendia atacar rivais, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A polícia chegou até o grupo depois de uma denúncia de disparos de arma de fogo, no Alto do Coqueirinho. Durante as buscas, um carro modelo Gol, com placa clonada foi localizado.

Segundo a SSP, na abordagem, os criminosos dispararam contra as viaturas. Uma das câmeras da pasta flagrou o momento em que um dos traficantes coloca a arma para o lado de fora do veículo.

Foto: Divulgação/SSP

Houve confronto e os três criminosos acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. Com os traficantes foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições e porções de drogas.