Treta? Neymar cobre rosto de Gabigol em foto e causa alvoroço

Uma publicação feita por Neymar em seu Instagram, na última segunda-feira (28), deu o que falar nas redes sociais. O jogador do PSG queria mostrar o 'parça' Jota Amâncio jogando videogame e pagando mico - só que um detalhe ao fundo chamou a atenção de seus seguidores.

No vídeo postado pelo camisa 10, dá para avistar uma foto das Olimpíadas de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro. Na ocasião, Neymar posou entre Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Só que, na imagem da casa do ex-Barcelona, havia um papel cobrindo o rosto do atleta do Flamengo.

Vídeo postado por Neymar: rosto de Gabigol coberto

(Foto: Reprodução)

Um detalhe: o artilheiro do Brasileirão e o jogador do PSG são cunhados. Gabigol namora a irmã de Neymar, Rafaella Santos. Os dois haviam acabado o romance, mas reataram há pouco tempo. Na semana passada, o jornalista Leo Dias chegou a publicar que o casal estaria esperando o primeiro filho, mas a assessoria da influencer negou. Já os representantes do flamenguista preferiram não comentar.

Pouco tempo depois do vídeo publicado por Neymar, foi a vez de Gabigol ir ao Instagram Stories e postar uma foto ao lado de Rafaella. Não demorou muito e o Twitter foi inundado com teorias de usuários. Neymar está brigado com Gabigol? Gabigol fez o post com a namorada para cutucar o Neymar?

Gabigol fez post ao lado de Rafaella

(Foto: Reprodução)

Minutos depois, Gil Cebola, outro 'parça' do camisa 10, entrou na confusão e postou seu próprio vídeo com Jota Amâncio, mas sem o rosto de Gabigol não estar coberto.

No vídeo de Gil Cebola, não há mais o papel em frente ao rosto do jogador do Flamengo

(Foto: Reprodução)

