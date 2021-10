Treta segue, e Romário provoca Edmundo: 'Continua com babaquice'

A rivalidade entre Romário e Edmundo está longe de acabar - e, nesta quinta-feira (7), a treta ganhou um novo capítulo. Um dia depois do Animal viralizar após chamar o Baixinho de 'vaidoso e egocêntrico' em uma entrevista, foi a vez do tetracampeão mundial provocar o ex-amigo.

Em uma postagem de TBT (throwback thursday, ou, em tradução livre, quinta-feira para relembrar) nas redes sociais, Romário publicou uma reportagem antiga sobre a briga entre os dois, ainda na época que eles jogavam juntos no Vasco, e alfinetou Edmundo na legenda.

"Já estou com 55 anos e, para mim, já está tudo certo e resolvido há muito tempo, mas já que continua com essa babaquice, toma esse TBT", escreveu o Baixinho.

Durante a entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Edmundo falou sobre a rivalidade entre os dois.

“Fui muito amigo dele, mas Romário é muito vaidoso e egocêntrico. Num momento lá atrás, ele foi muito legal para mim. Só que chegando lá na frente, a gente passou a ser concorrente. De tudo, de mulher, de artilharia, de título, de vaga na seleção... A gente começou a ter conflitos. O cara fala o que quer".

"Isso foi me ferindo, me afastando. Hoje eu chego lá na praia, se ele fala, eu falo, se ele não fala, também não falo. Em eventos na casa dele, que já foi minha casa, eu não vou mais porque o egocentrismo atrapalha, é tudo girando em torno dele. Isso pra mim não dá, entendeu? Não gosto de falar mal do cara. Ele não mexe comigo, e eu também não mexo com ele", completou.