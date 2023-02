Treyce: cantora de 17 anos toca hit Lovezinho no trio de Anitta

Dona de um dos hits mais tocados nesse verão, a cantora Treyce, de 17 anos, subiu ao trio para cantar 'Lovezinho' com Anitta nesta sexta-feira (17) no Carnaval de Salvador.

A carioca vibrou ao tocar o hit no Bloco da Anitta, no circuito Barra-Ondina.

'Foi o melhor show da minha vida, eu tô muito feliz', disse a dona do fenômeno que se tornou hit nas plataformas de música.

Treyce já havia feito sucesso com a canção 'Me chama de amor', canção que usa a melodia de "Nothin' on you", de B.O.B. e Bruno Mars.

