Treze DVD's com episódios de animação de Carlinhos Brown serão distribuídos com exemplares do CORREIO

Nas próximas doze edições do Jornal CORREIO, quem comprar um exemplar, leva junto um DVD com um episódio da websérie de Carlinhos Brown, produzida em parceria com a Coelba, que mostra aventuras de Paxuá e Paramim e tem o objetivo de conscientizar o público, de até 11 anos, sobre energia e outros assuntos como gestão de resíduos. Na animação, os personagens aprendem como fazer para economizar energia e, consequentemente, preservar a natureza, e fazem alertas para a prevenção de acidentes com energia elétrica.

Criada por Carlinhos Brown especialmente para o Grupo Neoenergia, a trama aborda, através da linguagem simples do desenho animado, dos quadrinhos e dos games, a educação dos pequenos para que façam o uso seguro e consciente da energia. No CORREIO, a série está dividida em 13 DVD's - cada um com um episódio - e começou a ser distribuída junto com a edição do impresso desta sexta-feira (16).

Série aborda temas como energia, mudanças climáticas e gestão de resíduos (Foto: Divulgação)

Ao contar a história dos personagens Paxuá, Paramim, Braúna e os macaquinhos Lim e Mão, Brown afirma que levar a ludicidade da animação para uma narrativa que defende o consumo adequado de energia, além do cuidado adequado para evitar acidentes ligados à força elétrica, é um grande prazer.

"Criar as histórias de Paxuá e Paramim, junto com uma equipe maravilhosa, é um prazer danado, ainda mais para quem tem, como eu, a minha criança interna como um dos maiores mestres. Meu trabalho com as crianças acontece há mais de 40 anos e eu amo fazer canções e discos para o público infantil. Isso é ver um dos meus sonhos realizados. E poder falar da natureza e da importância da preservação ambiental deixa tudo ainda melhor", comemora.

Objetivo educacional

A gerente de eficiência energética da Coelba, Ana Christina Mascarenhas, contou ao CORREIO que a série surgiu da vontade de produzir um material direcionado o público mirim que falasse de economia de energia.

"Nossa intenção, ao dar vida a essa história, era produzir conteúdo que pautasse economia de energia com uma linguagem e uma forma direcionada para o público de até 11 anos de idade. Por isso, aproveitamos da animação e dos personagens genialmente criados por Brown pra levar essa mensagem. E é uma série que toca em outras questões como as mudanças climáticas e a gestão de resíduos", diz.

Ana ainda diz que a série se faz necessária, especialmente, em um momento pandêmico. "Acredito que, em um momento de pandemia em que as pessoas estão ainda mais em casa e consomem mais energia, a série é muito importante para mostrar para este público a importância de usar os aparelhos elétricos com mais consciência e alertar para os riscos deste tipo de material também", explica.

Parceira de divulgação

As várias aventuras de Paxuá e Paramim já são contadas em 16 episódios da websérie. Porém, no CORREIO, serão distribuídos os 13 primeiros episódios da série que terão os DVD's como mídia. A parceria com Brown e a Coelba é bem vista por Mara Salmeron, gerente de mercado-leitor do CORREIO, que entende que o projeto da série é uma iniciativa válida e merecia ter sua divulgação amplificada.

Salmeron afirma que o projeto é todo idealizado pela Coelba e por Brown e o CORREIO entrou na parceria com o objetivo de ampliar a divulgação da série.

"O projeto veio todo de lá. Foi uma ação comercial que uniu a divulgação deles com a capilaridade que o CORREIO oferece. Como estamos na semana da criança, a distribuição desses DVD'S em toda a tiragem, junto com o jornal, foi muito adequada. É mais uma forma de alegrar a semana dos nossos leitores mirins", declara.

Ana Mascarenhas concorda com a fala de Salmeron e declara que a distribuição dos DVD'S com a tiragem do jornal é um ótimo meio de ampliar o número de crianças impactadas pela série. "Essa parceria é interessante porque a ideia da gente é atingir o leitor do CORREIO. Essa interação é benéfica no sentido de fazer com que a série chegue para a maior quantidade de crianças possível e impacte cada uma delas", conta.

A distribuição dos episódios, que começou nesta sexta-feira (16), se estende até o dia 30 de outubro.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro