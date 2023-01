Tribunal de Contas da União processa Ifba por improbidade administrativa

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um processo contra a gestão do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) para investigar supostas irregularidades relacionadas às contratações temporárias de servidores no instituto.

A denúncia, apresentada em outubro, aponta para a contratação de professor substituto em descumprimento de Lei Federal e da não publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União. Além disso, o TCU investigará se a gestão cometeu o crime de improbidade administrativa, e afronta direta ao Princípio da Intangibilidade Salarial.

Através de nota, o Ifba afirma que enviou as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União dentro do prazo estabelecido, "que esclarecem que não foi cometida qualquer irregularidade ou prática de improbidade administrativa".

"As informações prestadas foram subsidiadas de documentação comprobatória sobre dados solicitados pelo Órgão de Controle do Poder Executivo Federal.", diz ainda a nota.