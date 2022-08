Tributo a Raul Seixas em Salvador tem programação especial

Há 33 anos, o pai do rock brasileiro, Raul Seixas, virou estrela mágica. Sua obra efilosofia de vida segue guiando muit gente, entre eles, os amigos e músicos que integram a Marculino e Seus Belezas, criada em 2013.

A banda homenageará o Maluco Beleza em tributo gratuito e beneficente intitulado "Raul 33" no Palco Toca Raul, no bairro do Rio Vermelho, aàs 17h do próximo domingo (21).

A data marca o falecimento de Raul e os fãs se reúnem pelo Brasil para comemorar e homenagear a vida e obra do cantor.

"Seguir Raul é lutar por um mundo de paz, de amor e de igualdade. É o sonho que devemos transformar em realidade. A ideia é não deixar morrer as ideias e a música de Raul Seixas, especialmente os jovens de hoje que não querem saber de política, vivem trancafiados em seus celulares e muitas vezes não percebem a simplicidade e a essência de nossa breve vida", diz Adil Passos, pianista e tecladista da banda.

Além da Marculino e seus Belezas, o show conta com apresentação da Diamba e a participação especial do cantor e compositor Lutte - vocalista da banda Mosiah Roots.

O evento é beneficente e terá arrecadação de alimentos, para distribuição a comunidade do Nordeste de Amaralina.

O músicos prometem um repertório mais rock'n'roll, mas sem deixar de lado os clássicos que o consagraram a obra de Raul, a exemplo de músicas como Metamorfose Ambulante, Maluco Beleza, Quando Acabar o Maluco Sou Eu e Canceriano Sem Lar.

Além do repertório dedicado a Raul Seixas, a Marculino e Seus Belezas apresenta canções autorais, influenciadas pela musicalidade e poesia de Raulzito.

Uma delas é a música Fruto Proibido, que integra o repertório do show e nomeia o álbum: é um rock’n roll que faz um paralelo com a história bíblica e moralista de Eva e da maçã, em relação a imposições e proibições sociais.

A banda é formada por Marculino (voz e violão), Adil Jr. (teclado), Dan Raulzito (baixo), Bruno Michel (guitarra e vocal) e Reni Almeida (baterista).