Tributo ao Rei do Pop tem participação de integrantes da equipe original de Michael Jackson

O Tributo ao Rei do Pop, com o cantor Rodrigo Teaser, desembarca em Salvador neste domingo (23) após turnê pelos Estados Unidos, com shows na Broadway, em Nova York; Orlando e Los Angeles. E depois de passar por Dubai, Malásia e Singapura. A apresentação acontece ma Concha Acústica do TCA, às 19h.

A direção do espetáculo é de Lavelle Smith Jr., bailarino e coreógrafo do próprio Michael durante anos e também criador de coreografias para Beyoncé e Rihanna, Kevin Dorsey e codiretor musical e diretor vocal do astro por quase toda a carreira, colabora com a direção.

A superprodução recria, nos mínimos detalhes, toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson. Figurinos, efeitos especiais e bailarinos compõem o espetáculo com uma fidelidade impressionante às apresentações do maior astro da música pop mundial.

Considerado um dos maiores intérpretes do Rei do Pop, Rodrigo Teaser é um dos principais responsáveis por manter a memória e a obra de Michael Jackson vivas no coração dos fãs.

Serviço - Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop | domingo (23), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 120 / R$ 60 e R$ 180 / R$ 90