Tributo virtual celebra obra de Clementina de Jesus

Neste domingo (19) é dia de celebrar a sambista Clementina de Jesus, que morreu há 33 anos, quando tinha 86 anos. Apesar de ter sido descoberta tardiamente, a cantora deixou um vasto legado, que será relembrado no evento Xirê pra Quelé, celebração encabeçada pela cantora Juliana Ribeiro e pelo gestor cultural Chicco Assis.

Desde 2012, os dois têm realizado a homenagem, que este ano acontece em forma de tributo nas redes sociais, a partir das 11h , com participação já confirmadas de Aloísio Menezes, Dão, Denise Correia, Irma Ferreira, Lazzo Matumbi, Lia Chaves, Luan Almeida, Marilda Santana, Matilde Charles, Nara Couto, Rita Braz, Seu Verciah e Tonho Matéria.

Enquanto o Xirê acontece, D. Clementina, que também era uma excelente cozinheira, será homenageada pela Culinária Musical do afrochef Jorge Wanshington, com uma moqueca de feijão. O prato, também conhecido como roupa velha, é um reaproveitamento das carnes da feijoada do dia anterior, com um toque especial de dendê.

Para encerrar o dia, às 20h, o projeto Cine Janela realiza exibição do documentário Clementina de Jesus: Rainha Quelé, dir. Werinton Kermes. Quem não estiver no Dois de Julho, poderá acompanhar a exibição pelo instagram do projeto @cine.janela.

Além de ser um dos anfitriões das homenagens para Clementina, Chicco Assis também é um dos idealizadores do Cine Janela, no dois de julho. O gestor cultural recorda que “foi o documentário de Werinton que, em 2012, despertou em mim, em Juliana (Ribeiro) e em mais de 40 artistas, o desejo homenagear d. Clementina, de fazer com que a sua música, a sua voz e a sua memória permaneçam pulsantes e alcancem as gerações mais novas”.

A cantora Juliana Ribeiro afirma que “cantar Clementina é vivenciar o que há de mais belo e forte na música brasileira.” E se emociona ao afirmar que “em tempos de pandemia, o canto de Quelé reforça o nosso pertencimento e a nossa alegria, renovando nossas esperanças para os dias vindouros!”

O Xirê pra Clementina será transmitido ao vivo, em parceria com a Estandarte Produções, pelo facebook Òrun Àiyé - (https://www.facebook.com/OrunFilme) e pelo canal oficial do youtube da cantora Juliana Ribeiro - (https://www.youtube.com/julianaribeirooficial).

A cantora Juliana Ribeiro apresenta o Xirê junto com Chicco Assis (Foto: Divulgação)



Programação

11h: Xirê pra Quelé - Juliana Ribeiro e Chicco Assis convidam: Aloísio Menezes, Dão, Denise Correia, Irma Ferreira, Lazzo Matumbi, Lia Chaves, Luan Almeida, Marilda Santana, Matilde Charles, Nara Couto, Rita Braz, Seu Verciah, Tonho Matéria. Culinária Musical: o afrochef Jorge Washington prepara moqueca de feijão.

Transmissão ao vivo pelo canal do youtube Juliana Ribeiro - https://www.youtube.com/julianaribeirooficial e pela página do facebook do filme Òrun Àiyé - https://www.facebook.com/OrunFilme/

20h: Cine Janela exibe Clementina de Jesus: Rainha Quelé, documentário dir. Werinton Kermes - Transmissão ao vivo pela página do instagram do Cine Janela @cine.janela