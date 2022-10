Tricampeão de jiu-jitsu é morto por atirador em restaurante de SP

O paratleta Thaynã Higor da Cruz Silva, de 25 anos, tricampeão mundial de jiu-jitsu, foi morto a tiros por um homem em frente a um restaurante, no final da noite desta quarta-feira, 12, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O idoso Walter Ramos Filho, de 67 anos, também morreu, após ser atingido pelos disparos do atirador. O autor dos tiros fugiu, mas foi perseguido e preso.



Conforme a Polícia Civil, Thaynã esperava um transporte por aplicativo em frente ao restaurante japonês Katsuya, na Avenida Marechal Mallet, quando um homem vestindo bermuda e camiseta se aproximou com a arma em punho e fez um disparo. Atingido na nuca, o paratleta caiu na calçada.



Devido ao feriado de Nossa Aparecida, havia muita gente no local. Com a arma apontada para o público, o homem entrou no restaurante e fez outro disparo, atingindo o idoso. Ramos Filho foi levado ao Hospital Irmã Dulce, mas morreu já na madrugada desta quinta-feira (13).



Depois de efetuar os disparos, o atirador saiu do local e fugiu correndo em direção à Avenida Ecológica. Perseguido pelas pessoas que testemunharam os crimes, ele se refugiou em uma pizzaria e tomou um homem e seu filho como reféns.



A Polícia Militar cercou o local e o criminoso foi preso. Ele foi identificado como Maurício de Souza Alves, de 36 anos. Conforme a polícia, o atirador já tinha passagem por crime de sequestro e era procurado pela Justiça.



O restaurante Katsuya Sushi fechou nesta quinta, em sinal de luto. Mensagem em um cartaz na porta do estabelecimento e na página do restaurante em rede social lamentava o acontecido e se solidarizava com as famílias das vítimas. "Reafirmamos o repúdio a qualquer tipo de violência e juntamos as vozes aos que clamam por segurança e paz", dizia a mensagem.



Carreira no esporte

Morador do Guarujá, também no litoral, Thaynã tinha uma lesão no plexo braquial que limitava os movimentos e o desenvolvimento muscular do braço esquerdo. Conforme contava, o problema foi decorrente de um erro médico em seu parto. Em 2010, ele começou a treinar jiu-jitsu, participando inicialmente de competições para pessoas sem deficiência.



Quando os campeonatos de paratletismo contemplaram a categoria dele, em 2014, Thaynã começou a se destacar. Em pouco anos se tornou tricampeão brasileiro e mundial nos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Parajiu-Jitsu (CBPJ) Em 2018, ele conseguiu o bicampeonato da categoria em uma competição tradicional, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos



A Confederação lamentou o falecimento do paratleta e declarou luto por sete dias. A prefeitura de Guarujá, que apoiou o atleta com uma bolsa em 2018, lamentou "o prematuro falecimento do paratleta em circunstâncias trágicas" e se solidarizou com familiares e amigos.