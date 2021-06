Trilha para a festa junina em casa

Pode cozinhar o amendoim e abrir o licor, pois o forró está garantido no fim de semana com as apresentações do forrozeiro Targino Gondim e da banda Armandinho Dodô e Osmar, ambos neste sábado (19), às 20h. As apresentações acontecem ao vivo, com repertórios especiais para a ocasião e transmissão no YouTube.

O show de Targino, batizado de Sou o Forró, integra a programação do Sesc nas Festas Juninas (youtube.com/SescBahiaOficial) e quer resgatar, mesmo à distância, o calor de um bom arrasta-pé. Ele conta que vai misturar sucessos autorais como Esperando na Janela e Dance Forró Mais Eu com um passeio pelas obras de Gilberto Gil, Zec Baleiro, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner e Alceu Valença, entre outros. Targino também se apresenta no domingo, às 16h, desta vez em seu YouTube oficial e com um repertório inteiramente dedicado a Luiz Gonzaga, sua principal influência musical.



A família Macêdo dispensa apresentações, mesmo estando naturalmente associada ao Carnaval. Mas os irmãos Armandinho, Betinho, Aroldo e André têm uma grande identificação com as festas juninos. Eles lançaram recentemente o álbum Folia Junina, com clássicos do Carnaval tocados em ritmos juninos, mesmo repertório que mostram na apresentação, que será transmitida em youtube.com/user/armandinhododoeosmar.

O vocalista da banda, André Macêdo, conta que há mais de 25 anos faz shows no São João de Salvador e interiores. O grupo lançou sua primeira música em homenagem aos festejos em 1984, Fogaréu, e teve a honra de no ano seguinte, 1985, ter a participação de Luiz Gonzaga em um show. “Há algum tempo juntamos os ritmos carnavalesco e junino para brincar com os sons e fazer música, a música é inclusiva e permissiva. O músico não deve fazer distinção de ritmos e sem tomar o coração das pessoas”, diz André.



Forró de Luiz Gonzaga a Falamansa

E para quem quer continuar na mesma pegada, vale conferir os novos trabalhos de Gilberto Gil e da paraibana Lucy Alves. Seu Gilberto, que completa 79 anos no dia 26, lançou discretamente o álbum São João em Araras – Ao vivo (Gegê Produções), que traz novas gravações para aquele mesmo repertório que ele cantou no CD/DVD Fé na Festa (2010). Não tem nada novo, mas sempre vale ouvir Gil cantando clássicos como o baião Respeita Januário, O Xote das Meninas e a toada Asa Branca.

Já Lucy Alves lançou nesta sexta (18) Embrasa, último dos seis singles do álbum Avisa, que vinha apresentando desde maio, só com regravações de canções da banda de forró Falamansa. Embrasa, única canção autoral do trabalho, é composta por Lucy Alves, Tato e Marcel, e foi gravada com o cantor da banda.



