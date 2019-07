Trio baiano busca vaga em Tóquio no Mundial de esportes aquáticos

Ana Marcela, Allan do Carmo e Victor Colonese são os nadadores baianos que disputarão a maratona aquática no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, a partir desta sexta-feira (12), em Gwangju, na Coreia do Sul. O evento é classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O trio equivale a metade da delegação brasileira na modalidade.

No total, o Brasil terá 60 atletas disputando a 18ª edição do Mundial até o dia 28 de julho, quando 76 medalhas de ouro terão sido distribuídas em seis modalidades: maratona aquática, natação, nado artístico (antigo nado sincronizado), polo aquático, saltos ornamentais e salto em grandes alturas.

Líder do ranking após vencer três das quatro etapas do Circuito Mundial na temporada, Ana Marcela é a única do país favorita a conseguir a vaga olímpica na maratona aquática, garantida aos 10 primeiros colocados da prova de 10km. O currículo fala por ela: a dona de dez medalhas é a mulher brasileira com mais pódios em Mundial, entre todos os esportes - Cesar Cielo, que não disputa este Mundial, tem 19 medalhas na soma das sete em piscina longa e 12 em piscina curta.

Tricampeã mundial nos 25km, a baiana de 27 anos vai nadar as três distâncias possíveis (a outra é de 5km), mas deixa claro que o foco está em obter vaga para sua terceira participação nos Jogos Olímpicos. Ela esteve em Pequim-2008 e Rio-2016.

“Todo o planejamento desta temporada foi traçado com foco para o Mundial. Conseguimos alcançar tudo que foi planejado até aqui, que era subir no pódio em todas as etapas do Circuito Mundial”, afirma Ana, que conquistou o ouro em Doha (Catar), Setúbal (Portugal) e Balatonfured (Hungria) e a prata em Seychelles. “Certamente isso dá confiança e mostra que estamos no caminho certo, mas preciso manter o foco para garantir uma das dez vagas na seletiva olímpica e, é claro, nossa meta continua sendo o pódio. Sem dúvida a prioridade é a prova de 10km, que é a seletiva olímpica. As seguintes, 5km e 25km, nessa ordem, serão encaradas passo a passo”, explica. O calendário com as datas das competições está no final do texto.

Viviane, Ana, Allan e Victor vão tentar vaga na Olimpíada através do Mundial (Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA)

A disputa feminina acontece no sábado, às 20h (horário de Brasília; domingo às 8h na Coreia do Sul) e terá outra representante brasileira, a gaúcha Viviane Jungblut, de 23 anos, que busca a primeira classificação para uma Olimpíada.

Antes promessa e agora uma realidade da nova geração, Viviane se firmou como a segunda melhor nadadora de águas abertas do país após a aposentadoria de Poliana Okimoto, que ela já havia desbancado em 2017. Na ocasião, a jovem gaúcha levou a melhor na seletiva para o Mundial de Budapeste e deixou a medalhista de bronze no Rio-2016 de fora. Em Gwangju, ela vai nadar também na piscina, nas provas de 800m e 1.500m livre – um feito inédito para o Brasil que será compartilhado com Diogo Villarinho nos 1.500m.

A prova masculina dos 10km será disputada na segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), e tem Allan do Carmo, 29 anos, como o brasileiro mais experiente. Este é o 10º Mundial dele. Assim como a amiga Ana Marcela, Allan também esteve nos Jogos de Pequim-2008 e Rio-2016. Victor Colonese, 27 anos, disputará o campeonato pela quarta vez e tentará a classificação para a sua primeira Olimpíada.

Allan está confiante: "Me sinto pronto. Foram dias intensos de treinamento e a expectativa é sempre de ter um bom desempenho. Estive um pouco gripado nos últimos dias, mas já me sinto 100%. Espero sim conquistar essa vaga olímpica, conto com a torcida de todos. Darei o meu melhor", garante o nadador, que na reta final da preparação viajou para os Estados Unidos, onde fez um treinamento em altitude junto com Colonese.

Além da seletiva de 10km, Victor Colonese nadará a distância de 25km. Será a última da programação da maratona aquática, no dia 18. Allan do Carmo se concentrará apenas nos 10km.

O Mundial de Gwangju é a única chance de um país conseguir duas vagas na Olimpíada, porque a segunda seletiva, no ano que vem, será apenas para países que não tiverem obtido a classificação.

O goiano Diogo Villarinho, 25 anos, e o gaúcho Fernando Ponte, 26, são os outros representantes do Brasil na maratona aquática. Disputarão a prova de 5km, que abre as competições da modalidade às 20h de sexta (12), pelo fuso de Brasília, e não integra o programa olímpico.

As provas de natação, em piscina longa, começarão no dia 20. As eliminatórias de saltos ornamentais e nado sincronizado abriram o Mundial com disputas antes mesmo da cerimônia de abertura, marcada para as 8h desta sexta.

Calendário da maratona aquática no Mundial (horário de Brasília):

12 de julho, às 20h

5km masculino: Diogo Villarinho e Fernando Ponte

13 de julho, às 20h

10km feminino: Ana Marcela e Viviane Jungblut

15 de julho, às 20h

10km masculino: Allan do Carmo e Victor Colonese

16 de julho, às 20h

5km feminino: Ana Marcela e Viviane Jungblut

17 de julho, às 20h

Revezamento misto 5km: equipe a ser definida

18 de julho, às 20h

25km: Ana Marcela e Victor Colonese