Trio de Bell Marques paralisa após problema técnico neste sábado (18)

Os foliões que seguem Bell Marques e Paula Fernandes no circuito Barra-Ondina neste sábado (18) foram surpreendidos por uma parada repentina no funcionamento do trio.

Durante pouco mais de um minuto, nem sequer a voz dos cantores estava sendo projetada. O som dos instrumentos da banda também esteve inaudível por cerca de cinco minutos.

O problema, que teve início depois que alguém tropeçou na tomada que liga as caixas de som, foi resolvido em seguida, e os artistas voltaram a cantar novamente minutos depois.

Na sexta (17), o trio de Carlinhos Brown também sofreu uma pane elétrica enquanto ainda estava parado no circuito Barra-Ondina. Brown chegou a descer do trio para ver o que acontecia nos bastidores. Era possível ver fumaça saindo do veículo.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.