Trio do BaianaSystem tem presença confirmada no Furdunço 2023

Para a alegria dos fãs, o trio sem cordas do grupo BaianaSystem, já tradicional na folia soteropolitana, está confirmado para 2023. Mais uma vez, o grupo desfila no Furdunço, festa de pré-carnaval, que acontece no dia 12 de fevereiro. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia e confirmada pelo prefeito, Bruno Reis.

O Furdunço é acompanhado do Fuzuê, que será realizado no sábado, dia 11. As duas festas antecedem a abertura oficial do carnaval, estendendo a animação do jeito que o baiano gosta. Todos os anos, uma multidão de foliões fantasiados e famílias inteiras ocupam as ruas do circuito Ondina-Barra, batizado de Orlando Tapajós.

O presidente da empresa Salvador Turismo, Isaac Edington, destaca a importância do que representa para os mais variados setores da cidade a realização de eventos de pré-Carnaval.

"Tanto o Furdunço como o Fuzuê são muito importantes no contexto econômico da cidade, seja por meio de um estímulo a mais na antecipação da vinda de turistas, seja no sentido de oferecer também formatos diferenciados. O Grupo BaianaSystem participa conosco desde a primeira edição e sua música tem inspirado e influenciado toda uma geração de músicos e artistas em nossa cidade", destaca.

