Trio do Flamengo e Cebolinha concorrem ao prêmio Rei da América

O próximo Rei da América pode vir do Brasil. Gabigol e Bruno Henrique, do Flamengo, e Everton Cebolinha, do Grêmio, concorrem, por voto popular, ao prêmio de melhor jogador. O atual campeão da Libertadores ainda tem outro representante no páreo: o uruguaio Arrascaeta.

O evento é organizado pelo jornal El País. Fora o Flamengo, apenas o River Plate, vice do torneio continental, possui tantos candidatos à eleição principal: o goleiro Armani e o volante Enzo Pérez, ambos argentinos, e o atacante Borré, da Colômbia

Além dos seis, concorrem a melhor jogador no voto popular dois finalistas da Copa Sul-Americana: Luis Miguel Rodríguez, atacante do vice Colón, e Cristian Pellerano, meia do campeão Independiente Del Valle. Completa a lista Esteban Andrada, goleiro do Boca Juniors.

O prêmio também contempla a votação popular da seleção do ano. E, mais uma vez, o Flamengo domina: tem nove candidatos. São eles: Rafinha (lateral direito), Filipe Luís (lateral esquerdo), Rodrigo Caio (zagueiro), Gerson (volante central), Arrascaeta (volante direito ou meia-atacante) Everton Ribeiro e Bruno Henrique (volante esquerdo ou ponta), Gabigol (centroavante) e e Jorge Jesus (técnico).

Semifinalista da Libertadores, o Grêmio tem quatro indicados: os zagueiros Geromel e Kannemann, o atacante Everton Cebolinha e o treinador Renato Gaúcho. O Internacional possui três (Victor Cuesta, Patrick e Guerrero); o São Paulo (Daniel Alves e Reinaldo) e o Palmeiras (Gustavo Gómez e Bruno Henrique), dois de cada; e o Athletico-PR (Marco Ruben) e Santos (Soteldo), um.

Lateral-direito: Rafinha (Flamengo) e Daniel Alves (São Paulo)

Zagueiros: Rodrigo Caio (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Victor Cuesta (Inter), Kanemmann e Geromel (Grêmio)

Lateral-esquerdo: Filipe Luis (Flamengo) e Reinaldo (São Paulo)

Volantes: Gerson (Flamengo), Bruno Henrique (Palmeiras) e Patrick (Inter)

Meias: Arrascaeta e Everton Ribeiro (Flamengo) e Soteldo (Santos)

Atacantes: Bruno Henrique e Gabigol (Flamengo), Everton (Grêmio), Guerrero (Inter) e Marco Ruben (Athletico-PR)

Técnicos: Jorge Jesus (Flamengo) e Renato Gaúcho (Grêmio)

Criado em 1986, o Rei da América homenageia os melhores jogadores de futebol do continente, consultando cerca de 300 jornalistas especializados. Além da eleição popular, há o prêmio principal - vencido, ano passado, por Pity Martínez, então do River Plate. Apesar de serem duas disputas separadas, o voto público dá um indicativo de quem pode ganhar o troféu.

Até hoje, sete brasileiros ganharam a premiação principal. Confira todos os vencedores:

2018 - Pity Martínez (Argentina)

2017 - Luan (Grêmio)

2016 - Borja (Colômbia)

2015 - Carlos Sánchez (Uruguai)

2014 - Teo Gutiérrez (Colômbia)

2013 - Ronaldinho (Brasil)

2012- Neymar (Brasil)

2011- Neymar (Brasil)

2010 - D’Alessandro (Argentina)

2009 - Verón (Argentina)

2008 - Verón (Argentina)

2007 - Cabañas (Paraguai)

2006 - Matías Fernández (Chile)

2005 - Tévez (Argentina)

2004 - Tévez (Argentina)

2003 - Tévez (Argentina)

2002 - Cardozo (Paraguai)

2001 - Riquelme (Argentina)

2000 - Romário (Brasil)

1999 - Saviola (Argentina)

1998 - Palermo (Argentina)

1997 - Salas (Chile)

1996 - Chilavert (Paraguai)

1995 - Francescoli (Uruguai)

1994 - Cafu (Brasil)

1993 - Valderrama (Colômbia)

1992 - Raí (Brasil)

1991- Ruggeri (Argentina)

1990 - Raúl Vicente Amarilla (Paraguai)

1989 - Bebeto (Brasil)

1988 - Ruben Paz (Uruguai)

1987- Valderrama (Colômbia)

1986 - Alzamendi (Argentina)