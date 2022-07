Trio é detido após ser flagrado saqueando usina de asfalto em Campinas de Pirajá

Três homens que não tiveram as identidades divulgadas foram flagrados saqueando a sede da Usina de Asfalto, órgão municipal localizado no bairro de Campinas de Pirajá. O flagrante ocorreu no final da tarde da última terça-feira(26), após equipes da Área S3, da Guarda Civil Municipal, receberem uma denúncia de ocorrência de furtos na unidade.

Ao chegar no local, três suspeitos foram visualizados pela equipe, próximo a região de mata, em posse de diversos materiais como mesa, cadeiras, cobre, bebedouro, entre outros. Os homens foram conduzidos à Central de Flagrantes, em posse de um facão, uma faca artesanal, além dos materiais apreendidos.