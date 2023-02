Trio que exibia armas e ameaçava rivais na internet é morto em troca de tiros na Bahia

Três homens ligados ao tráfico de drogas no Alto do Basílio, em Ilhéus, no sudoeste da Bahia, foram mortos em confronto com a Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (2). O trio, segundo a PM, usava as mídias sociais para divulgar vídeos e fotos de armas e ameaçarem rivais.



Segundo o comandante da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Leonardo Álvaro Vieira Pereira, os três já tinham histórico no tráfico de entorpecentes e eram relacionados a crimes contra a vida ligados ao comércio ilegal.



Denúncias levaram os policiais até a localidade, onde o trio se preparava para uma nova investida criminosa. Eles perceberam a presença policial, dispararam contra as equipes e acabaram feridos. Socorridos para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiram.



Uma pistola automática 9 milímetros, uma pistola Bersa 9 mm, um revólver calibre 38, 12 munições intactas, mais de 40 cartuchos deflagrados e dois celulares foram encontrados com o grupo.



O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.