Trio que projetava atacar mulheres na orla de Salvador é alcançado pela polícia

Um trio de assaltantes, formado por dois adolescentes e um adulto, que pretendia atacar mulheres na Orla de Salvador foi surpreendido por policiais militares da Operação Apolo nesta sexta-feira (7). Eles pretendiam atacar mulheres na orla de Salvador utilizando facas. Antes, já haviam roubado e ferido uma mulher na Avenida São Rafael. Eles estavam de posso de um carro roubado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os PMs patrulhavam na Avenida Octávio Mangabeira, na região de Patamares, quando visualizaram um carro modelo C3, utilizado para praticar roubos. No sistema de rádio, os militares confirmaram a placa com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e foram realizar a abordagem.

Os criminosos tentaram fugir, mas perderam o controle do veículo e acabaram subindo a calçada. Após consulta, os militares confirmaram que o carro usado tinha sido roubado no dia 23 de março deste ano, no bairro do Imbuí.

Com o trio foram apreendidos três facas, celulares, carteiras femininas, documentos de mulheres, correntes, relógio e 123 reais.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e o adulto à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).