Trio suspeito de tentativa de assalto e sequestro em Barra do Jacuípe é preso

Tês homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso que realizou uma tentativa assalto e sequestro na localidade de Barra de Jacuípe, município de Camaçari, acabou preso, na tarde da última terça-feira (9), em Santo Estevão. A prisão foi realizada por policiais rodoviários federais, após buscas aos suspeitos.

Tudo começou após uma equipe da PRF tomar conhecimento de um crime ocorrido pela manhã na região de Monte Gordo. A denúncia relatava também que os criminosos tinham fugido a bordo de um Hyundai/IX 35, de cor branca e seguiam em direção a BR 116. Os policiais iniciaram incursões na rodovia e conseguiram interceptar o carro na altura do quilômetro 460. Dentro do veículo havia três homens com as idades de 28,31 e 45 anos.

A vítima reconheceu um dos homens como autor da tentativa de sequestro e acrescentou que o automóvel apreendido foi utilizado na prática criminosa. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos.